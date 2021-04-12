هيئة الاستثمار: ثلاثة آلاف وحدة سكنية في بسماية جاهزة للتسليم الفوري

2021/04/12 | 14:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، اليوم الاثنين، عن إعداد 3 آلاف وحدة سكنية في مجمع بسماية جاهزة للتسليم الفوري.وقالت نجار في بيان، إن “مصرفي الرافدين والرشيد باشرا باستلام وترويج طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض بسماية استنادا لتوجيهات حكومية نصت على ذلك والمتضمنة تخفيض الدفعة المقدمة الى10% ولجميع المساحات وبنسبة […]

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