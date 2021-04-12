صندوق النقد الدولي: السباق بين الجائحة والتطعيم سيحدد التعافي في 2021

2021/04/12 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال تقرير آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي إن حزم التحفيز والسياسة التيسيرية خففت آثار الجائحة، وإن التطعيم المبكر بدول الخليج سيعيد النمو لمستويات 2019.

هذا وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في المنطقة بنسبة 4% هذا العام، وارتفاع النمو بالقوقاز وآسيا الوسطى 3.7% في 2021، و توقع أيضا استمرار النشاط في البلدان منخفضة الدخل بـ 4 % حتى 2022.

وأضاف الصندوق أن الجائحة رفعت حاجة التمويل بـ1.1 تريليون دولار للعامين القادمين، وأن المنطقة عرفت تدفقات رأسمالية بـ 490 مليون دولار.

هذا وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن سحب الدعم من السياسات سيثقل كاهل القطاع الخاص، وقد يؤدي لإفلاسات وقد يرفع البطالة.

ومن جهته أشار الصندوق أت 2021 هو عام صنع السياسات لتسريع التعافي، وأن الدعم المقدم للمنطقة فاق 17 مليار دولار على شكل تمويل، ويجب التخفيف من مخاطر التمويل لضمان الاستقرار المالي.

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