2021/04/12 | 14:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية : الحكومة مازالت ضعيفة بمتابعة ارتفاع المواد الغذائية

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان الإجراءات التي وعدت بها الحكومة بمتابعة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية مازالت ضعيفة , مطالبة الجهات الرقابية المختصة بتشديد الرقابة على أسواق الجملة خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

وقالت شاكر ان ” المضاربين في العملة الأجنبية بدأوا يرفعون من سعر صرف الدولار والذي ينعكس سلبا على حياة المواطن العادي من خلال الارتفاع الغير المعقول للمواد الغذائية الضرورية ” .

وأضافت ان ” المواجهة الحقيقية لحالة ارتفاع الأسعار تحتاج الى جهد مضاعف من قبل الحكومة وخاصة الامن الاقتصادي مع توفير الحصة التموينية ودعمها بمواد جديدة كما وعدت به الحكومة الا ان الإجراءات الأمنية والرقابية مازالت ضعيقة”.

وطالب جودت الحكومة بـ”تجهيز المواطنين بحصة إضافية خلال شهر رمضان المبارك كاجراء يحد من جشع المضاربين بالعملة والتجار ” .

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