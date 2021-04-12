الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين فجروا مفخخة في صلاح الدين

2021/04/12 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا لاربعة إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في صلاح الدين....

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