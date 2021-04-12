2021/04/12 | 14:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن نادي القوة الجوية، غياب ثلاثة لاعبين في مشواره بدوري أبطال آسياي للموسم الحالي 2020 -2021 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يعلن غياب ثلاثة لاعبين في مشواره الآسيوي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يعلن غياب ثلاثة لاعبين في مشواره الآسيوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).