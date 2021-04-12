كردستان: 12 حالة وفاة وأكثر من 1150 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/12 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين (12 نيسان 2021)، تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا، مقابل 1158 إصابة جديدة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أجرت 11004 عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها 1158 إصابة جديدة و12 حالة وفاة".

وبلغ اجمالي الإصابات في كردستان، منذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، 133428 إصابة، تعافى منهم 114439، وتوفي 3799 اخر.

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