2021/04/12 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الاثنين (12 نيسان 2021)، توقيع اتفاق تمويل مع الاتحاد الأوروبي لدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق.

وقالت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "ترحب بالمساهمة البالغة 5.51 مليون يورو والتي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضافت، أنه "سيسهم التمويل الأوروبي كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021".

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث قوله: "ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسيةً في ضمان وجود برلمانٍ وحكومةٍ يمثلان جميع العراقيين".

وتابع، أنه "من خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم".

وأشار بيان البعثة، إلى أن "مساهمة الاتحاد الأوروبي تأتي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة بالإضافة إلى تمويلٍ من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار أمريكي".

وأكمل أنه "نيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 8 نيسان/ أبريل اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تمويل المشروع وإدارته".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي للمساهمة التي تقدّم بها، والتي تعزز قدرة العراق في إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة في البلاد".

وكانت الحكومة العراقية، قد حددت العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيلها عن موعدها السابق، والذي كان محدداً في السادس من حزيران المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم انتخابات العراق المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم انتخابات العراق المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).