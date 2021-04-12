3 محافظات عراقية تسجل لوحدها اكثر من ألف و150 اصابة جديدة.. وترقب للموقف الوبائي الشامل

2021/04/12 | 15:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، يوم الاثنين، عن وفاة 12 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت 11004 عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها 1158 إصابة جديدة توزعت على:

(194) أربيل

(294) السليمانية

(555) دهوك

(20) حلبجة

(78) گرمیان

(17) رابرين

وسجلت ايضاً تعافي 460 شخصاً:

(88) أربيل

(87) السليمانية

(254) دهوك

(2) حلبجة

(26) گرمیان

(3) رابرين

وتوزعت حالات الوفاة الـ12 على مدن

(3) أربيل

(3) السليمانية

(4) دهوك

(2) گرمیان

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب 133428 شخصاً، تعافى منهم 114439، وتوفي 3799 اخر.

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