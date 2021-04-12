توصيات من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لوزارة الهجرة العراقية

2021/04/12 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول لوزارة الهجرة والمهجرين الخاص بتسهيل اعادة النازحين الى ديارهم ومواجهة تحديات العودة الذي اقامته الوزارة تحت شعار ( نازحونا ..تحد وانجاز )، جملة من التوصيات التي تضمنها البيان الختامي، أهمها:

1.



دعم وزارة الهجرة والمهجرين بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتها الماليةالخاصة بتغطية نفقات وتكاليف عودة النازحين إلى مناطق سكنهم.

2.



إعداد صندوق مالي من الوزارات المعنية للتسريع من توزيع المنح المالية للعائدين البالغة (1500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي لكل عائلة عائدة من النزوح والذي بلغ عدد العوائل العائدة (577.124).

3.



حث الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والدوائر والمؤسسات المعنية على توجيه المنح والمساعدات الدولية للعراق وتخصيصها لإعادة إعمار المناطق المحررة التي من شأنها تسريع عودة النازحين.

4.



حث الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها بالعمل المشترك مع وزارة الهجرة والمهجرين وتوجيه مشاريعها وبرامجها إلى مناطق عودة النازحين فضلا عن دعم المشاريع المدرة للدخل والدور الواطئة الكلفة للدور المهدمة وإعادة اعمارها.

5.



تفعيل ملف المصالحة الوطنية والعشائرية والتعايش السلمي بين النازحين ومجتمعهم الأصلي من خلال تقبلهم واندماجهم فيها وتوفير الدعم اللازم لذلك.

6.



حث الحكومات المحلية في المحافظات المحررة لتخصيص الموارد اللازمة من موازنة تنمية الأقاليم والموازنة العامة لدعم النازحين ودعم مناطق العودة واعمارها ليتسنى للنازحين العودة اليها والتسريع في ملف التعويضات لأصحاب الدور المهدمة.

7.



حث الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمية على توجيه كوادرها وطاقاتها وامكانياتها المالية والبشرية لإعمار مناطق العودة وإعادة الخدمات فيها.

8.



حث الكتل والأحزاب السياسية على توجيه خطاباتها وبرامجها وممثليها لدعم المناطق المحررة وفئات عناية الوزارة باعتبار إن الكثير منهم من الداعمين والمؤيدين للكثير من الاعمال الإنسانية الداعمة لهذه الفئات.

9.



حث مجلس النواب بجميع لجانه واركانه وافراده ومن جميع المحافظات على المساهمة في توجيه المؤسسات الحكومية ومراقبتها ومتابعة اعمالها لتنفيذ برامجها الحكومية.

10.



دعم ومساندة وتفعيل اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين باعتبارها الجهة المختصة بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والعائدين ولكونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية العليا للنازحين

11. تشكيل لجنة متابعة من وزارة الهجرة والمهجرين لمراقبة ومتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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