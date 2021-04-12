توصيات من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لوزارة الهجرة العراقية

تحد وانجاز )، جملة من التوصيات التي تضمنها البيان الختامي، أهمها:
1.
دعم وزارة الهجرة والمهجرين بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتها الماليةالخاصة بتغطية نفقات وتكاليف عودة النازحين إلى مناطق سكنهم.
2.
إعداد صندوق مالي من الوزارات المعنية للتسريع من توزيع المنح المالية للعائدين البالغة (1500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي لكل عائلة عائدة من النزوح والذي بلغ عدد العوائل العائدة (577.124).
3.
حث الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والدوائر والمؤسسات المعنية على توجيه المنح والمساعدات الدولية للعراق وتخصيصها لإعادة إعمار المناطق المحررة التي من شأنها تسريع عودة النازحين.
4.
حث الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها بالعمل المشترك مع وزارة الهجرة والمهجرين وتوجيه مشاريعها وبرامجها إلى مناطق عودة النازحين فضلا عن دعم المشاريع المدرة للدخل والدور الواطئة الكلفة للدور المهدمة وإعادة اعمارها.
5.
تفعيل ملف المصالحة الوطنية والعشائرية والتعايش السلمي بين النازحين ومجتمعهم الأصلي من خلال تقبلهم واندماجهم فيها وتوفير الدعم اللازم لذلك.
6.
حث الحكومات المحلية في المحافظات المحررة لتخصيص الموارد اللازمة من موازنة تنمية الأقاليم والموازنة العامة لدعم النازحين ودعم مناطق العودة واعمارها ليتسنى للنازحين العودة اليها والتسريع في ملف التعويضات لأصحاب الدور المهدمة.
7.
حث الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمية على توجيه كوادرها وطاقاتها وامكانياتها المالية والبشرية لإعمار مناطق العودة وإعادة الخدمات فيها.
8.
حث الكتل والأحزاب السياسية على توجيه خطاباتها وبرامجها وممثليها لدعم المناطق المحررة وفئات عناية الوزارة باعتبار إن الكثير منهم من الداعمين والمؤيدين للكثير من الاعمال الإنسانية الداعمة لهذه الفئات.
9.
حث مجلس النواب بجميع لجانه واركانه وافراده ومن جميع المحافظات على المساهمة في توجيه المؤسسات الحكومية ومراقبتها ومتابعة اعمالها لتنفيذ برامجها الحكومية.
10.
دعم ومساندة وتفعيل اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين باعتبارها الجهة المختصة بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والعائدين ولكونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية العليا للنازحين
11. تشكيل لجنة متابعة من وزارة الهجرة والمهجرين لمراقبة ومتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر.
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