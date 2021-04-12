نواب ومراقبون وبرلمانيون يشيدون بمبادرة لاهور شيخ جنكي

2021/04/12 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب نواب وبرلمانيون ومراقبون ومحللون يوم الاثنين، بمبادرة لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالكشف عن ذمته المالية، والذي لم يكتف بذلك بل حث اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي والنواب والبرلمانيين على كشف ذممهم المالية.

وكان لاهور شيخ جنكي قد كشف الاحد، عن ذمته المالية باستمارة معدة من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا ضرورة الشفافية والالتزام بمنهاج النزاهة الحزبية الذي يتم اعداده بشكل سنوي من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية في الإتحاد الوطني الكوردستاني.

المتابعة ثم المتابعة

النائبة آرزو محمود، عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وصفت الخطوة بالجيدة جدا، داعية جميع المشمولين بكشف ذممهم المالية الى ملىء الاستمارة وبشفافية.

واضافت: ان لاهور شيخ جنكي يعد اول قيادي يكشف ذمته المالية عقب المؤتر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتة الى ان فقيد الامة الرئيس مام جلال كان سباقا بالكشف ذمته المالية، وبالضرورة القصوى الاقتداء بفخامته.

واكدت ان الاتحاد الوطني الكوردستاني اتخذ مبدأ الشفافية، داعية رئاسة الاتحاد الوطني الكوردساتني الى متابعة اجراءات الكشف عن الذمم المالية لجميع النواب والبرلمانيين وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني والالتزام بمنهاج النزاهة الحزبية.

خطوة في الاتجاه الصحيح

يقول المحلل السياسي عباس صحبت عزيز: ان كشف الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي، عن ذمته المالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل زعيم حزب سياسي مهم، لترسيخ المفاهيم الديمقراطية والشفافية على المستوى الحزبي.

ويضيف ان اغلب الحكومات المتعاقبة اخفقت في تطبيق هذا الاجراء المهم واعتقد بان هذه الخطوة ستفتح الباب امام المؤسسات الحكومية والاحزاب الاخرى لاتخذا هذا الاجراء الذي من شانه ان يتيح مبدا من اين لك هذا؟

خطوة جيدة

الصحفي هاميار علي احسان، اكد ان مبادرة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالكشف عن ذمته المالية خطوة جيدة، تضغط على باقي الاحزاب والقوى الحزبية بالكشف عن ذممهم المالية، موضحا، ان الرئيس يجب ان يكون قدوة لمن هم دونه في الهرم الحزبي، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في قمة الهرم الحزبي ويشكل مساحة كبيرة من الظل على من هم في الاسفل

كشف الذمم المالية يشمل الجميع

البرلماني ملا ناصر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، يقول، ان المبادرة جيدة جدا داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني متمنيا ان تعمم الى جميع المؤسسات والاطراف السياسية، مشيرا الى ان الكشف عن الذمة المالية خطوة باتجاه صحيح في مؤسسات الدولة لكي يتم تحييد ومنع التجازوات.

من جانبه وصف البرلمان سركو آزاد عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اهمية الشفافية في الادارة، مؤكدا انها مبدأ مهم في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومبادرة لاهور شيخ جنكي تمهد الطريق امام الاحزاب الاخرى بالكشف عن ذممهم المالية والابتعاد عن التجارة بالالتزام بالعمل الحزبي والسياسي الهادف.

PUKmedia خاص

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