2021/04/12 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(191127) -- DOHA, Nov.



27, 2019 (Xinhua) -- Iraqi players pose for photos before the 24th Arabian Gulf Cup 2019 between Qatar and Iraq at the Khalifa International Stadium in Doha, capital of Qatar, Nov.



26, 2019.



(Photo by Nikku/Xinhua)

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم على خوض مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ومنتخب طاجكستان خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران/ يونيو المقبل.

وستقام المباراة الودية في الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك في ختام معسكر أسود الرافدين في محافظة البصرة قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية.

وخاطبت الهيأة التطبيعية عددا من الاتحادات الآسيوية لتأمين مباراة ودية ثانية لمنتخبنا الوطني في البصرة، وذلك حسب المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني (ستريشكو كاتانيتش) لتحضير المنتخب لمباريات الحسم في المجموعة الثالثة.

التالي

منذ 17 دقيقة

حقيقة اعتقال نجم الصقور في الامارات

منذ 22 ساعة

نيوكاسل يقلب الطاولة على بيرنلي

منذ يومين

“كلاسيكو الأرض”..



تشكيلة مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

منذ يومين

مورينيو يلوح بإيقاف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي

منذ يومين

“يورو 2020”: “يويفا” يمنح 4 مدن مهلة 10 أيام

منذ 3 أيام

نفط الوسط يتخطى الطلبة في ممتاز الكرة

منذ 3 أيام

زاخو يحقق انتصاراً مهماً على الكهرباء في ممتاز الكرة

منذ 3 أيام

الكرخ يتخطى عقبة الميناء في دوري الكرة الممتاز

منذ 3 أيام

اليابان ترغب في تشديد الإجراءات الاحترازية استعداداً للأولمبياد

منذ 3 أيام

بنزيما يسعى لإنهاء صيامه عن التهديف في “الكلاسيكو”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه طاجسكتان ودياً استعداداً للتصفيات المزدوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه طاجسكتان ودياً استعداداً للتصفيات المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).