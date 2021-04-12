حقيقة اعتقال نجم الصقور في الامارات

2021/04/12 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ادارة نادي القوة الجوية، حقيقة اعتقال نجم الفريق احمد ابراهيم في مطار الشارقة.

وذكر النادي في بيان أن اللاعب احمد ابراهيم يتواجد حاليا مع الفريق، وأن خبر اعتقاله لاصحة له بل يوجد هناك إشكالات إدارية تخص الفيزا والإقامة تم حلها بشكل رسمي”.

ووصل وفد الصقور فجر اليوم الى الشارقة استعداداً للعب في دوري أبطال آسيا.

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