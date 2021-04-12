اللامركزية الإدارية - محيي الدين محروس

2021/04/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس توصلت البشرية بعد عهدٍ طويل من النظام المركزي …ومن الأنظمة السياسية الاستبدادية المركزية التي تقبض الحكومة المركزية على تفاصيل كل أمور الحياة في كل مدينة وفي كل قرية، إلى بناء أنظمة ديمقراطية تتصف باللامركزية.



وكانت بدايات مفهوم اللامركزية في مطلع القرن الثامن عشر في فرنسا.



هناك الكثير من التعريفات لمفهوم النظام اللامركزي، ولأشكال اللامركزية.تشترك التعاريف للنظام اللامركزي في الدولة ب ......





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