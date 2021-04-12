حراك إجتماعى .المغرب: مربيات المغرب بين مطرقة الفقر وسندان الاهمال. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/04/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تحت عنوان ’’إلزامية التعليم الأولي وتعميمه’’ خصصت الرؤية الاستراتيجية الرافعة الثانية.اعتبرت هذه الرافعة التعليم الاولي ’’القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي، مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف..’’ دبجت الرؤية الاستراتيجية هذه الرافعة بالتنميق الحقوقي ,غيبت واقع حقوق الشغيلة و فضاءات الاشتغال والمعدات التربوية واليات التكوين والمشغلين.



أصبح القطاع فضاء لنشاط العديد من الم ......





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