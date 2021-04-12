استشهاد وجرح خمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة بديالى

2021/04/12 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أستشهد ثلاثة جنود وجرح أثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عبوة ناسفة أستهدفت قوة من الفرقة الخامسة للجيش اثناء تنفيذ عملية امنية في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة اسفرت عن استشهاد وجرح خمسة جنود .واضاف ان قوة عسكرية تعزيزية وصلت الى مكان الحادث .فيما تواصل القوات الامنية المشتركة بعمليات تطهير وتمشيط مناطق حوض حمرين ./انتهى

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