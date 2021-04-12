السلطات الإماراتية تفرج عن لاعب القوة الجوية احمد إبراهيم

2021/04/12 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ افرجت السلطات الإماراتية عن لاعب نادي القوة الجوية العراقي احمد ابراهيم بعد التحقيق معه لساعات لدى وصول وفد القوة الجوية إلى مطار الشارقة الدولي .وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي علاء محمد للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ إن الامن الاماراتي اخلى سبيل احمد ابراهيم، مشيرا الى وجود بعض المشاكل بالجواز والاقامة.وأوضح أن اللاعب احمد ابراهيم التحق بتدريبات الفريق، وخاض التدريبات الجماعية صباح اليوم رفقة زملائه.واعتقلت السلطات الاماراتية فجر اليوم الاثنين، لاعب نادي القوة الجوية العراقي احمد ابراهيم لدى وصوله مطار الشارقة الدولي .ووصل وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم في وقت سابق اليوم، إلى مدينة الشارقة الإماراتية لخوض منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، إلى جانب الشارقة الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي./انتهى

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