مقتل شخص بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

2021/04/12 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، بوقوع إطلاق نار على شخصين أمام مستشفى في باريس، مؤكدا مقتل أحدهما وفرار المهاجم على متن دراجة نارية.

وقال المصدر إن "شخصا لقي حتفه وأصيب آخر ويتلقى العلاج في المستشفى بالدائرة السادسة عشرة التي أصيب أمامها بالرصاص".

وأكد المصدرأنه "لا يوجد شيء معروف حتى الآن عن دوافع الهجوم".

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