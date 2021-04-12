هل تسعى إسرائيل لتقويض مفاوضات فيينا النووية؟ 

2021/04/12 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام من استئناف الأسبوع الثاني من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، تعرضت المنشأة النووية الإيرانية في نطنز لتفجير يعتقد أن مصدره إلكتروني وأدى إلى خراب كبير وفق التقارير الصحفية الأولية.وتزامن التفجير مع وصول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل.

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