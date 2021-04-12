2021/04/12 | 15:57 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 أبريل 2021 | 03:51 مساءً

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منتخبنا الوطني يلاعب طاجكستان ودياً تحضيراً للتصفيات المزدوجة

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم على خوض مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ومنتخب طاجكستان خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران/ يونيو المقبل.



وستقام المباراة الودية في الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك في ختام معسكر أسود الرافدين في محافظة البصرة قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية.



وخاطبت الهيأة التطبيعية عددا من الاتحادات الآسيوية لتأمين مباراة ودية ثانية لمنتخبنا الوطني في البصرة، وذلك حسب المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني (ستريشكو كاتانيتش) لتحضير المنتخب لمباريات الحسم في المجموعة الثالثة.

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