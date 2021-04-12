المرور توجه باستلام وترويج معاملات المركبات الكبيرة

2021/04/12 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه مدير المرور العامة، طارق اسماعيل، اليوم الاثنين، باستلام وترويج معاملات المركبات الكبيرة.وقال قسم العلاقات والإعلام في المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بمتابعة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، […]

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