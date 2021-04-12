منتخب طاجكستان يحل ضيفاً على البصرة لملاقاة العراق ودياً

2021/04/12 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، موافقة الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم على خوض مباراة ودية بين منتخبنا الوطني ومنتخب طاجكستان خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران المقبل.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وستقام المباراة الودية في الرابع والعشرين من شهر أيار المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك في ختام معسكر أسود الرافدين في محافظة البصرة قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية".

واضافت، أنها "خاطبت عددا من الاتحادات الآسيوية لتأمين مباراة ودية ثانية لمنتخبنا الوطني في البصرة، وذلك حسب المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني (ستريشكو كاتانيتش) لتحضير المنتخب لمباريات الحسم في المجموعة الثالثة".

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