مكتب المرجع السيستاني يتوقع أول أيام شهر رمضان

2021/04/12 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجفتوقّع مكتبُ المرجع الدينيّ الأعلى علي السيستانيّ، اليوم الإثنين (12 نيسان 2021)، أن يكون هلال شهر رمضان مرئيّاً مساء يوم الثلاثاء.وقال مكتبُ المرجع السيستانيّ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "يتوقع أن يكون هلال شهر رمضان مرئيّاً مساء يوم الثلاثاء (30 شعبان 1442هـ) الموافق لـ(13 نيسان 2021م) في أُفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (6:30)، وفي هذه الحالة يتوقّع أن يُرى الهلال واضحاً مرتفعاً وعليه يكون الأربعاء (14 نيسان 2021م) اليوم الأوّل من شهر رمضان".وجاء ذلك في جدول "مواقيت الأهلّة لشهر رمضان المبارك لعام (1442هـ) الموافق لسنة (2021م)، المنشور على موقع مكتب المرجع الدينيّ الأعلى سماحة علي الحسينيّ السيستاني، في النجف، وإنّ الهلال سيكون بارتفاعٍ عن الأفق مقداره (14) درجة و(16) دقيقة، ومدّة بقائه بعد الغروب (1 ساعة) و(12 دقيقة)، ونسبة القسم المنار منه (1,70%)".كما جاء في التوقّعات أنّ "الهلال في الليلة التي قبلها (ليلة 29 شعبان) لا يُتوقّع التمكّن من رؤيته بالعين المجرّدة"

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