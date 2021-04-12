مكتب السيستاني يتوقع اول ايام شهر رمضان

2021/04/12 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

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توقع مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الاثنين، أن يكون هلال شهر رمضان مرئيا مساء يوم الثلاثاء (30 شعبان 1442ه) الموافق (13 نيسان 2021م) في أفق مدينة النجف عند غروب الشمس في الساعة (6:30).

وذكر المكتب الاعلامي في منشور تابعه NRT عربية، (12 نيسان 2021)، انه "في هذه الحالة يتوقع أن يرى الهلال واضحا مرتفعا وعليه يكون الأربعاء (14 نيسان 2021م) اليوم الأول من شهر رمضان".

واضاف، ان "جدول مواقيت الأهلة لشهر رمضان المبارك لعام (1442ه) الموافق لسنة (2021م)، المنشور على موقع مكتب السيستاني وإن الهلال سيكون بارتفاع عن الأفق مقداره (14) درجة و(16) دقيقة، ومدة بقائه بعد الغروب (1 ساعة) و(12 دقيقة)، ونسبة القسم المنار منه (1,70%)".

كما جاء في التوقعات أن الهلال في الليلة التي قبلها (ليلة 29 شعبان) لا يتوقع التمكن من رؤيته بالعين المجردة.

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