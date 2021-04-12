باكثر من 5 مليون يورو.. اتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم انتخابات العراق

2021/04/12 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحبت الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بالمساهمة البالغة 5.51 مليون يورو والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

وبحسب بيان للامم المتحدة، تلقى NRT عربية نسخة منه (12 نيسان 2021)، فان "هذا التمويل الاوروبي سيسهم كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للامم المتحدة في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث: "ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسية في ضمان وجود برلمانٍ وحكومة يمثلان جميع العراقيين، ومن خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم."

واشار البيان الى ان "مساهمة الاتحاد الأوروبي تاتي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة بالإضافة إلى تمويل من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار أمريكي".

ونيابة عن (يونامي)، وقع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 8 نيسان/ أبريل اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تمويل المشروع وإدارته.



وتتقدم الأمم المتحدة بالشكر للاتحاد الأوروبي للمساهمة التي تقدم بها، والتي تعزز قدرة العراق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في البلاد".

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