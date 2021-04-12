عملية حمرين تنتهي بالعثور على 28 مضافة وأربعة زوارق لداعش

وقال الموسوي، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي اختتمت، اليوم، العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت بها مع القوات الأمنية، أمس الأحد، في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين بهدف تأمينها وتعقب فلول داعش الإرهابي".
وأضاف الموسوي، أن "النتائج التي حققتها العملية الأمنية هي: العثور على 28 مضافة لفلول داعش الإرهابي وأربعة زوارق بالإضافة الى حرق زورق كان يستخدمه فلول داعش الإرهابي"، مبينا أن "قوات الحشد الشعبي عثرت أيضا على دراجتين ناريتين وعجلتين و10 قنابر هاون وفجرت وفككت 11 عبوة ناسفة".
وأوضح، أن "القوات تمكنت كذلك من العثور وتفجير 11 عبوة ناسفة، بالإضافة الى أسلحة واعتدة مختلفة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال العملية تأمين وتفتيش 10 قرى وإجراء مسح أمني وعسكري على مدى ٤٠ كم".
وانطلقت امس الأحد، قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها بعمليات أمنية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين، الذين يتخذون من المنطقة القريبة من البحيرة مأوى لانطلاق جرائمهم الإرهابية.
وشاركت في العملية قوات متمثلة بالألوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع.
وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا عناصر فلول داعش الإرهابي ومنع إيجاد موطئ قدم لهم وتأمين كامل المنطقة المستهدفة.
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