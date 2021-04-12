عملية حمرين تنتهي بالعثور على 28 مضافة وأربعة زوارق لداعش

2021/04/12 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، اليوم الاثنين، اختتام العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت امس الأحد، لتعقب فلول داعش الارهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين.

وقال الموسوي، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي اختتمت، اليوم، العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت بها مع القوات الأمنية، أمس الأحد، في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين بهدف تأمينها وتعقب فلول داعش الإرهابي".

وأضاف الموسوي، أن "النتائج التي حققتها العملية الأمنية هي: العثور على 28 مضافة لفلول داعش الإرهابي وأربعة زوارق بالإضافة الى حرق زورق كان يستخدمه فلول داعش الإرهابي"، مبينا أن "قوات الحشد الشعبي عثرت أيضا على دراجتين ناريتين وعجلتين و10 قنابر هاون وفجرت وفككت 11 عبوة ناسفة".

وأوضح، أن "القوات تمكنت كذلك من العثور وتفجير 11 عبوة ناسفة، بالإضافة الى أسلحة واعتدة مختلفة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال العملية تأمين وتفتيش 10 قرى وإجراء مسح أمني وعسكري على مدى ٤٠ كم".

وانطلقت امس الأحد، قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها بعمليات أمنية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين، الذين يتخذون من المنطقة القريبة من البحيرة مأوى لانطلاق جرائمهم الإرهابية.

وشاركت في العملية قوات متمثلة بالألوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع.

وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا عناصر فلول داعش الإرهابي ومنع إيجاد موطئ قدم لهم وتأمين كامل المنطقة المستهدفة.

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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