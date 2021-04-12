طالباني: ملتزمون بتنفيذ الاتفاق مع بغداد

2021/04/12 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان رئيس الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قوباد طالباني اليوم الاثنين 12/4/2021، برلمان كوردستان يرافقه اعضاء الوفد، وتم استقباله من قبل رئيس برلمان كوردستان وعدد من النواب.

واجتمع الوفد بعد ذلك مع رئيس البرلمان ورؤساء الكتل واللجان المعنية، لتوضيح مضمون اتفاق الوفد البارز لحكومة اقليم كوردستان مع الاطراف العراقية وتثبيته في قانون موازنة 2021 الاتحادية.

واشار طالباني خلال الاجتماع الى ان هذا الاتفاق هو نتائج الاجتماعات والتفاهم بيننا، حيث تمكنا من ايصال المعلومات بصروة صحيحة وحقيقية ومناقشة المسائل الخاصة بحقوق ومستحقات اقليم كوردستان المالية ومسالة الموازنة والايرادات والمصاريف والية تثبيت فقرة في قانون الموازنة قابلة للتنفيذ.

وقال نائب رئيس الوزراء، ان حكومة الاقليم اعربت عن التزامها بتنفيذ تلك الاتفاقية وتم تكليف الاطراف المعنية لهذا الغرض.

من جانبها اشادت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق بجهود الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان، داعية الى ادخال القانون حيز التنفيذ.

PUKmedia

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