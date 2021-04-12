قتيل وجريح بعد إطلاق نار أمام مستشفى في باريس

2021/04/12 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل شخص وأصيب ثانٍ بالرصاص الإثنين أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفق مصدر مطلع على التحقيق.

ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام المستشفى التابع للصليب الأحمر الفرنسي، ولكن مصادر قالت إن رجلاً وامرأة تعرضا لإطلاق النار، وقُتل أحدهما وفر المهاجم على متن دراجة نارية

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