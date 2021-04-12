الصحة تسجل / 7953 / اصابة جديدة بكورونا في العراق اليوم

2021/04/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة والبيئة، /7953 / اصابة و / 5679/ حالة شفاء و / 44/ حالة وفاة بكورونا في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية "./انتهى7

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