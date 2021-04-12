القبض على أثنين من المتهمين قاما بخطف أحد الأطفال غربي بغداد

2021/04/12 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين،عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين قاما بخطف احد الأطفال غربي بغداد.وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين يستقلان دراجة نارية، قاما بخطف احد الأطفال، قرب سوق الجوادين في منطقة الشعلة غربي بغداد".وأضافت:" ان عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات تؤكد عملية الخطف، حيث تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهما من خلال كاميرات المراقبة، اسفرت عن القاء القبض عليهما بفترة زمنية قياسية".وبينت:" انه تم تسليم الخاطفين مع المخطوف إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما"./انتهى7

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