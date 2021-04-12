شمخاني للاعرجي: خروج الأمريكان عامل استقرار للمنطقة والاخير يؤكد ارتباط

2021/04/12 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

الايراني علي شمخاني، ان الاسراع في

تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن

خروج القوات الامريكية من العراق

سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في

المنطقة.

ولدى استقباله ا

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