أوستن: حريصون على أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري

2021/04/12 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الاثنين، على حرص الولايات المتحدة على "أمن إسرائيل".

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