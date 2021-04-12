2021/04/12 | 16:29 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 أبريل 2021 | 04:22 مساءً | عدد القراءات : 12

تسجيل اكثر من 260 اصابة ووفاة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، تسجيل اكثر من 260 اصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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