بارتي وديوكوفيتش يتصدران تصنيف الكبار بكرة التنس

2021/04/12 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر، اليوم (الاثنين)، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا.وكانت بارتي قد خرجت من ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية الأخيرة أمام الاسبانية باولا بادوسا.وحصل تغيير وحيد في لائحة العشرين الاوليات، مع صعود التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز العاشر بدلا من الهولندية كيكي برتنز.وقفزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (23 عاما)، المتوجة بأول ألقابها بدورة تشارلستون على أرض ترابية يوم أمس (الأحد)، تسعة مراكز لتحصد أفضل تصنيف في مسيرتها (29).ولدى الرجال، صعد الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المتوج بلقب بدورة ماربيا، الى المركز الثاني عشر.



وأحرز ابن مدينة خيخون البالغ 29 عاما لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية.ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدرا للتصنيف أمام الروسي دانييل مدفيديف.- تصنيف العشرة الاوائل:1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11963 نقطة2- الروسي دانييل مدفيديف 100303- الاسباني رافايل نادال 96704- النمساوي دومينيك تيم 86605- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 70406- الالماني الكسندر زفيريف 6125 (+1)7- السويسري روجيه فيدرر 5875 (-1)8- الروسي أندري روبليف 54009- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 372010- الايطالي ماتيو بيريتيني 3453- تصنيف العشر الأوليات:1- الاسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة2- اليابانية ناومي أوساكا 79853- الرومانية سيمونا هاليب 69654- الأميركية صوفيا كينن 59155- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 57506- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265 (+3)7- البيلاروسية آرينا سابالينكا 50858- الأميركية سيرينا وليامس 48509- التشيكية كارولينا بليشكوفا 466010- التشيكية بترا كفيتوفا 4530 (+1)

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