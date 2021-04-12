الصحة العراقية تسجل 44 حالة وفاة و 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/12 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم الإثنين 12 نيسان 2021.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تسجيل 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 43949 فحصاً لحالات مشتبه بها.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 44 حالة وفاة فيما تعافى 5679 شخصاً من الوباء.

وبشأن الموقف الخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، أكدت الوزارة تطعيم 12174 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الملقحين الكلي إلى 152962 شخصاً.

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