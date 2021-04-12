قرارات جديدة بشأن الحظر في شهر رمضان

2021/04/12 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الاثنين، قرارات جديدة خاصة بشهر رمضان.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، (12 نيسان 2021)، انه "تقرر تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان".

وأضافت اللجنة كما "تقرر فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساء حتى 5 صباحا".

واستثنت اللجنة في بيانها "الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساء".

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