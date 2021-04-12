2021/04/12 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة قمع تظاهرات 2019

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