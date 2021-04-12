غربي كوردستان يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/12 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، تسجيل ست حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 و201 إصابة جديدة في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة ورجل من قامشلو ورجل من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 201 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 118 ذكور و 83 إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديد 56 حالة في الحسكة، 54 حالة في القامشلي، 50 حالة في ديرك، 8 حالات في الدرباسية، 33 حالة في الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 12437 حالة منها 428 حالة وفاة و 1378 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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