رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً خاصاً بإجراء الانتخابات المبكرة (فيديو)

2021/04/12 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، إلى الاستعداد للانتخابات المُبكرة والمشاركة فيها، مؤكدا على ضرورةَ العملِ والتنسيقِ بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ وضمانِ النزاهةِ.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال صالح في كلمته خلال إصداره المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، تابعه "ناس"، (12 نيسان 2021)، إن "الانتخاباتِ المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وان تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة".

ودعا الجميع الى "الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة".

وقال "فلتكن اصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً".

وتابع، إن "مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للاسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيسياً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة".

وأضاف "لا بد من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين".

وأكد الرئيس على "ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين".

وأشار الى أن "الانتخابات ستجري في ظروفٍ نُقدر وتقدّرون حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهةِ الإرهاب والخارجين عن القانون، الا اننا نعوّلُ على همّةِ اجهزتِنا الأمنية ووعي شعبِنا بتحملِ المسؤوليةِ في حفظِ امنِ الانتخابات والناخبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً خاصاً بإجراء الانتخابات المبكرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً خاصاً بإجراء الانتخابات المبكرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).