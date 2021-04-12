روزا لوكسمبورغ بعد مرور 150 عاماً - أسامة إسبر

2021/04/12 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_إسبر مارسيلو موستوحين دعا الرئيسُ روزا لوكسمبورغ كي تُلقي كلمة في جلسة مؤتمر زوريخ للأممية الثانية في آب 1893، شقّتْ طريقها دون تردد عبر حشد المُوفَدين والنشطاء الذين غصّتْ بهم القاعة.



لم يكن بين الحضور إلا بضع نساء، وكانت لوكسمبورغ في أوج شبابها، غير أنها كانت نحيلة ومصابة بتشوّه في الردف أجبرها على العرج منذ سن الخامسة.



وكان الانطباع الأول الذي أحدثتْهُ لدى الذين شاهدوها هو أنها امرأة ضع ......





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