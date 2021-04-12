2021/04/12 | 17:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 أبريل 2021 | 05:27 مساءً | عدد القراءات : 8

وزارة الصحة تعلن التوصيات الخاصة بشهر رمضان المبارك

الصحة تعلن توصيات بشأن شهر رمضان المبارك.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ان يكون حظر التجوال الجزئي من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً.





واكدت على ان يكون الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت في حال عدم الالتزام يمكن أن يكون الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.





وبينت السماح للمطاعم مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل إضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل.





واضافت هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية.





وختمت انه سيسمح للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الأهمية لدى المواطن بمزاولة عملها.

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