اللجنة العليا تصدر 5 قرارات خاصة بشهر رمضان

2021/04/12 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بجائحة كورونا في العراق خلال اجتماعها اليوم قرارات جديدة بشأن الموقف الوبائي في شهر رمضان المبارك.

وقررت اللجنة ما يلي:

فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً

فرض حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت

تقليص دوام الموظفين في رمضان ساعة واحدة

استثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران من الحظر الشامل والسماح لهم بممارسة العمل حتى الساعة 7 مساءً

السماح بعودة الدوام الحضوري في المدارس للصفوََف الأول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية

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