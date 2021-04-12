اغلاق شارع الربيعي وانباء عن دوي صوت انفجار في الكرادة

2021/04/12 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اغلقت القوات الامنيـة الطريق الممتد من جهة شارع الربيعي باتجاه منطقـة زيونة ، على خلفيـة وجود جسم غريب ، فيما تداولت وسائل اعلام محليـة انباء عن دوي صوت انفجار بمنطقة الكرادة ، لم تعرف طبيعته بعد ./انتهى5

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