مستشار الامن العراقي يؤكد العلاقة بين تنظيم

2021/04/12 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، الاجراءات المنفذة بايعاز من رئيس الوزراء العراقي بشان التصدي للجماعات الارهابية في شمال العراق، لافت...

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