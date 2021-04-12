2021/04/12 | 17:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عن مجموعة قرارات جديدة اتخذتها خلال اجتماعها اليوم، للحد من تفشي جائحة كورونا خلال شهر رمضان.وذكرت اللجنة في بيان، انه “تقرر فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً، كما تقرر فرض الحظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت”.واضاف البيان ان “من ضمن القرارات المتخذة هو تقليص الدوام في رمضان ساعة واحدة، بالإضافة الى استثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساءً”.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية “السماح لدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً”.وحدد وزير الصحة حسن التميمي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص مقررات اللجنة العليا بشأن الحظر الجزئي والكلي في رمضان بينها دوام المدارس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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