الداعشي أبو بكر الصديق - بوسي الجمسي

2021/04/12 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوسي_الجمسي "الصحابة دول كانوا عظماء إحنا مهما عملنا عمرنا ما هنبقا زيهم" قالها شيخ أزهري سلفي في خطبة الجمعة فأخذت أفكر و أسأل نفسي سؤالا هل القتل و الحرق و سبي النساء عمل بطولي و إسطوري لدرجة أننا لن نستطع القيام به أم أن كل من يردد هذة المقولة و منهم شيوخنا مجرد جهلاء و حمقى.....؟!إستكمل خطبتة البلهاء متحدثا عن أبي بكر الصديق ذاك الصحابي الجليل الذي حمى دين الله بإنتصاره في حرب الردة على حد قول ......





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