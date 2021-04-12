تكوين الإسلام - إقتباسات القرآن من الشعر الجاهلي - سامى لبيب

2021/04/12 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - فوقوا بقى – الجزء العشرون .- الأصول الوثنية للأديان – الجزء السابع .- تكوين الإسلام ومصادره – جزء سادس .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت - لا أتذكر عددها .العوامل التي كونت وشكلت الإسلام كثيرة ومتعددة , فحضور المعتقدات والأديان والثقافات المختلفة في هذا الظرف التاريخي كان المُشكل والمُكون للإسلام ..



فى الجزء الأول تناولنا البيئة الحاضنة للإسلام والتي تتمثل في مجتمعه العر ......





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