طارق حرب: مرسوم رئيس الجمهورية ملزم لاجراء الانتخابات بموعدها

2021/04/12 | 17:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب ان المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية باجراء الانتخابات المبكرة ملزم لجميع الأطراف، مشددا على انه لا يجوز لأحد تغيير موعد اجراء الانتخابات بعد الآن.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاثنين 12/4/2021، ان المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل يعني ان الموت بات ملزما للجميع، لافتا الى ان هذا المرسوم صدر وفق الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والتي حددها الدستور، مؤكدا انه لا يمكن لرئيس الوزراء ولا مجلس النواب تغيير هذا الموعد بعد الآن.

وأوضح طارق حرب ان رئيس الجمهورية وحده من يملك صلاحية تغيير الموعد لاحقا، مستبعدا ان يتم ذلك، مشددا على وجود تفاهم وعمل مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على اجراء الانتخابات في موعدها.

وكان رئيس الجمهورية قد اصدر في وقت سابق من اليوم مرسوما جمهورية خاصا باجراء الانتخابات في 10/10/2021، وهو الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق.

PUKmedia / فائق إيزدي

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