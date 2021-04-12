بينها تقليص ساعات الدوام.. قرارات جديدة من اللجنة العليا خلال رمضان

2021/04/12 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة،

اليوم الاثنين، سلسلة قرارات جديدة

للحد من تفشي وباء كورونا خلال شهر

رمضان المبارك.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "قررت فرض الحظر الجزئي

في رمض

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