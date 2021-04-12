شركة صناعة السيارات العراقية تستهدف إنتاج 400 شاحنة و4 آلاف سيارة

2021/04/12 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات في العراق، اليوم الاثنين، عن خطة لإنتاج 400 شاحنة و4 آلاف سيارة، فيما أشارت إلى إعادة تأهيل مصنع عنتر المتهالك منذ عام 2003 لإنتاج جرارات "زيتور" الزراعية المعروفة .وقال حافظ عبود مجيد مدير عام الشركة …

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