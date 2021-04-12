العراق يفرض حظراً جزئياً للتجوال خلال رمضان و

2021/04/12 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال الجزئي في رمضان من 8 مساءً وحتى 5 صباح اليوم التالي.وقالت اللجنة في بيان، إنه تقرر فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً لغاية 5 صباحاً، لافتة إلى أنها …

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